Это решение, по мнению компании, открывает инвесторам возможность стать частью динамично развивающегося бизнеса с устойчивыми финансовыми показателями и долгосрочной стратегией роста.
От одного объекта — к масштабной сети
Компания была основана в 2006 году Жулдызом Какеновым. Начав с одного объекта и небольшой команды энтузиастов, Marden Property за 19 лет выросла до оператора с 81 объектом общей площадью более 700 000 квадратных метров и штатом в 1 200 сотрудников. В компании отмечают, что среди их клиентов — ведущие казахстанские корпорации, международные бренды и крупные локальные компании.
Подчеркивается, что сильная сторона Marden Property — устойчивость: долгосрочные контракты с арендаторами и заказчиками, высокая заполняемость площадей и стабильные финансовые показатели. Дополнительные конкурентные преимущества — безопасность объектов, высокий уровень технической эксплуатации и клининга, а также внедрение современных технологий управления недвижимостью.
Средства пойдут на приобретение новых объектов в собственность
Размещение облигаций позволит Marden Property ускорить реализацию стратегических планов. Привлечённые средства будут направлены на приобретение новых коммерческих объектов в собственность, что позволит расширить портфель недвижимости, увеличить доходность и укрепить позиции на рынке.
— Мы строим бизнес с долгосрочной перспективой. Приобретая новые объекты, мы увеличиваем собственный капитал и создаём дополнительные источники стабильного дохода для наших инвесторов, — сказал основатель компании Жулдыз Какенов.
Параметры выпуска
Решением Листинговой комиссии Казахстанской фондовой биржи (KASE) от 12 августа 2025 года облигации первого выпуска Marden Property (ISIN – KZ2P00014673) включены в официальный список биржи.
Размещение планируется под тикером MRDNb1 со следующими условиями:
- Объём выпуска: 10 миллионов долларов;
- Номинальная стоимость облигации: 10 долларов;
- Срок обращения: 2 года;
- Индикативная доходность: 10 процентов годовых;
- Выплата купона: ежемесячно.
Финансовый консультант и андеррайтер: АО "Alatau City Invest". Такое сочетание доходности и прозрачности делает выпуск привлекательным инструментом для частных и институциональных инвесторов.
Почему инвесторы выбирают Marden Property
- Надёжность: 19 лет стабильного развития и репутация №1 в управлении коммерческой недвижимостью;
- Прозрачность: полная отчётность и работа по международным стандартам;
- Рост доходов: планомерное расширение портфеля объектов.
— Мы всегда открыты для диалога с инвесторами. Для нас важно, чтобы каждый инвестор понимал, что он становится частью масштабного, надёжного и растущего бизнеса, — подчеркнул Жулдыз Какенов.