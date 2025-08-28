Это решение, по мнению компании, открывает инвесторам возможность стать частью динамично развивающегося бизнеса с устойчивыми финансовыми показателями и долгосрочной стратегией роста.

От одного объекта — к масштабной сети

Компания была основана в 2006 году Жулдызом Какеновым. Начав с одного объекта и небольшой команды энтузиастов, Marden Property за 19 лет выросла до оператора с 81 объектом общей площадью более 700 000 квадратных метров и штатом в 1 200 сотрудников. В компании отмечают, что среди их клиентов — ведущие казахстанские корпорации, международные бренды и крупные локальные компании.

Подчеркивается, что сильная сторона Marden Property — устойчивость: долгосрочные контракты с арендаторами и заказчиками, высокая заполняемость площадей и стабильные финансовые показатели. Дополнительные конкурентные преимущества — безопасность объектов, высокий уровень технической эксплуатации и клининга, а также внедрение современных технологий управления недвижимостью.

Средства пойдут на приобретение новых объектов в собственность

Размещение облигаций позволит Marden Property ускорить реализацию стратегических планов. Привлечённые средства будут направлены на приобретение новых коммерческих объектов в собственность, что позволит расширить портфель недвижимости, увеличить доходность и укрепить позиции на рынке.

— Мы строим бизнес с долгосрочной перспективой. Приобретая новые объекты, мы увеличиваем собственный капитал и создаём дополнительные источники стабильного дохода для наших инвесторов, — сказал основатель компании Жулдыз Какенов.

Параметры выпуска

Решением Листинговой комиссии Казахстанской фондовой биржи (KASE) от 12 августа 2025 года облигации первого выпуска Marden Property (ISIN – KZ2P00014673) включены в официальный список биржи.

Размещение планируется под тикером MRDNb1 со следующими условиями:

Объём выпуска : 10 миллионов долларов;

: 10 миллионов долларов; Номинальная стоимость облигации: 10 долларов;

облигации: 10 долларов; Срок обращения : 2 года;

: 2 года; Индикативная доходность : 10 процентов годовых;

: 10 процентов годовых; Выплата купона: ежемесячно.

Финансовый консультант и андеррайтер: АО "Alatau City Invest". Такое сочетание доходности и прозрачности делает выпуск привлекательным инструментом для частных и институциональных инвесторов.

Почему инвесторы выбирают Marden Property

Надёжность : 19 лет стабильного развития и репутация №1 в управлении коммерческой недвижимостью;

: 19 лет стабильного развития и репутация №1 в управлении коммерческой недвижимостью; Прозрачность : полная отчётность и работа по международным стандартам;

: полная отчётность и работа по международным стандартам; Рост доходов: планомерное расширение портфеля объектов.