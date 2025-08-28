В сентябре ожидается средняя температура воздуха +15..+18°С, что выше нормы на 1° (норма: +14..+17°С). В первой декаде предполагается понижение температуры воздуха ночью от +9..+14°С до +4..+9°С, днём от +25..+30°С до +20..+25°С. Затем предполагается повышение температуры воздуха ночью до +13..+18°С, днём до +27..+32°С.

В РГП «Казгидромет» сообщили, что в сентябре в Западно-Казахстанской области ожидается средняя температура воздуха +15..+18°С, что выше нормы на 1° (норма: +14..+17°С). В первой декаде предполагается понижение температуры воздуха ночью от +9..+14°С до +4..+9°С, днём от +25..+30°С до +20..+25°С. Затем предполагается повышение температуры воздуха ночью до +13..+18°С, днём до +27..+32°С.

Во второй декаде синоптики обещают понижение температуры воздуха ночью от +13..+18°С до +2..+7°С, на поверхности почвы до заморозков 3°, днем от +27..+32°С до +20..+25°С. В конце декады ожидается повышение температуры воздуха.

В начале третьей декады ожидается дальнейшее повышение температуры воздуха ночью до +7..+12°С, днем до +25..+30°С. Затем предполагается понижение температуры воздуха ночью до +1..+6°С, на поверхности почвы до заморозков 3°, днём до +15..+20°С. В конце декады отмечается повышение температуры воздуха ночью до +6..+11°С, днем до +22..+27°С.

В «Казгидромете» отметили, что количество осадков за сентябрь предполагается меньше нормы. Дождь ожидается в начале первой, в середине второй декадах. Туман вероятен в начале третьей декады. Ветер 15-20 метров в секунду, пыльные бури будут происходить часто в течение всего месяца.