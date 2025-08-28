Спасателей вызвал 12-летний мальчик.

Как сообщили в МЧС РК, 27 августа в одном из многоэтажных домов Аксая в лифте застряли два мальчика. Детям 12 и 8 лет. Старший ребёнок самостоятельно позвонил спасателям и попросил о помощи.

– Отдельное уважение старшему из ребят — 12-летнему Жаслану. Он не растерявшись, сам позвонил спасателям, чётко объяснил ситуацию и тем самым помог быстро организовать помощь, - сообщили в МЧС РК.

На место сразу выехал расчёт оперативно-спасательного отряда. Специалисты оперативно разблокировали двери лифта и освободили мальчиков. Никто из них не пострадал.

Напомним, в Аксае работают 232 лифта в 62 домах, 40 из них работают более 25 лет.