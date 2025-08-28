В области запланировано более 100 мероприятий.

Как отмечают День Конституции в ЗКО

Руководитель управления общественного развития ЗКО Мирфат Бисекенов сообщил, что по области запланировано около 100 мероприятий в 12 районах региона и в городе Уральске. Это научно-практические конференции, торжественные концерты, открытые уроки и интеллектуальные игры, открытие социальных объектов.

Так, в рамках концепции «Закон и Порядок» проводятся встречи с населением, организованные правоохранительными органами и местными исполнительными органами.

– Одним из главных мероприятий в рамках 30-летия Конституции станет областная научно-практическая конференция на тему «30 лет Конституции: формирование правовой культуры общества», которая состоится 29 августа в 10:00 в конференц-зале «Атамекен» с участием авторитетных общественных деятелей, известных профессоров, докторов исторических наук, депутатов маслихата и представителей интеллигенции, - отметил Мирфат Бисекенов.

На мероприятии будет обсуждаться роль, история, самобытные изменения и важность главного закона нашей независимой страны за 30 лет. Специально для этого были проведены переговоры с Университетом имени Максута Нарикбаева из Астаны, приглашен преподаватель Высшей школы права, выпускник Калифорнийской школы в США Рамазан Кокжалов. Кроме того, будут представлены доклады преподавателей ЗКИТУ, КазИИТУ и представителя Уполномоченного по правам человека по ЗКО.

29 августа после проведения научно-практической конференции с участием акима области в концертном зале дворца искусств «Атамекен» запланировано торжественное мероприятие «Ел тірегі – Ата заң».

Стоит отметить, что в честь знаменательного праздника в вузах ЗКО пройдет ряд познавательных и научно-практических мероприятий. Эти мероприятия организуются для разъяснения молодежи значения Конституции, повышения правовой грамотности и формирования гражданской позиции.

26 августа в районе Байтерек прошел областной форум среди государственных служащих «Жастар – адал Болашаққа үшін», посвященный 30-летию Конституции.

Кроме того, 28 августа в Казахстанском университете инновационных и телекоммуникационных систем будет организован круглый стол «Конституция-залог стабильности общества и мира», в ЗКАТУ имени Жангир хана - круглый стол «Ата Заң-асыл муратт бастауы».

Одним из основных направлений работы управления является реализация молодежной политики и системная работа с молодежью. В рамках данного направления, в честь 30-летия Конституции, областными, городскими и районными молодежными ресурсными центрами запланированы мероприятия в различных форматах.

Так, 27 августа в Казталовском районе прошла познавательная интеллектуальная игра под названием «Конституция – опора независимости и единства». В ближайшее время в городе Уральск планируется проведение детского конкурса «Я знаю свои права и обязанности». А в Таскалинском районе в честь праздника среди жителей района в социальных сетях будут проведены блиц-опросы.

Также в Бурлинском районе запланированы встреча молодежи с представителями интеллигенции и познавательный тренинг. Подобные мероприятия будут реализованы и в других районах области.

В преддверии 30-летия Конституции в регионе запланировано открытие двух школ. В рамках проекта «Келешек мектептері» запланировано открытие школы в районе Бәйтерек в селе Байконыс, а также в селе Коныс Казталовского района за счет средств КПО Б. В.

Данные мероприятия направлены на пропаганду значения Конституции в жизни государства, повышение правосознания молодежи и повышение ответственности за будущее страны.

Заместитель руководителя управления культуры, развития языков и архивного дела ЗКО Медхат Камбетов сообщил, что с начала августа во всех учреждения культуры проходят мероприятия, посвященные 30-летию Конституции РК. Так, в районах в библиотеках организуются тематические выставки, встречи и познавательные мероприятия, а в домах культуры проходят праздничные концерты.

В культурно-художественном центре имени Кадыра Мырза Али состоится литературно-музыкальный вечер «По пути Жеты Жаргы», посвящённый 30-летию Конституции Республики Казахстан.

В областной универсальной научной библиотеке имени Ж. Молдагалиева оформлена тематическая книжная выставка «Моя Конституция — моя гордость». На выставке представлены труды, посвящённые законодательству Казахстана, истории государства, правам человека, литературные издания об истории независимости, а также публикации, пропагандирующие правовую культуру. Для придания мероприятию большей содержательности будут исполнены патриотические песни.

В областной детско-юношеской библиотеке имени Хамзы Есенжанова проведены информационно-познавательные часы на тему «Конституция — основа стабильности нашей страны».

Областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих граждан подготовила к Дню Конституции выставку «Конституция — опора свободной страны» и проведёт тематический вечер.

Кроме того, филиалы областного историко-краеведческого музея также проводят ряд мероприятий. В частности: в Каратобинском районе в историко-краеведческом музее имени Мухита Мералиева состоится круглый стол «Конституция — соединение цивилизации и культуры», в Жанибекском районном историко-краеведческом музее пройдёт тематическая лекция «Моя Конституция — священная», в историко-краеведческом музее Сырыма Датулы состоится музейный час «Конституция — возвышающая великую страну».

29 августа в 12:00 в «Атамекен өнер ордасы» состоится праздничный концерт, посвящённый 30-летию Конституции РК. Концерт в классическом жанре пройдёт в сопровождении эстрадно-симфонического оркестра имени Шамгона Кажгалиева. Особенностью нынешней концертной программы станет использование современных технологий: будет показан видеоролик со спецэффектами в формате 3D, Государственный гимн исполнит вживую весь коллектив областной филармонии имени Г. Курмангалиева, а также прозвучат совместное выступление эстрадно-симфонического оркестра имени Ш. Кажгалиева и домбриста с исполнением терме Сыпыра жырау, патриотические песни.



