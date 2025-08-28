АФМ озвучил имена блогеров и суммы за рекламу онлайн-казино.

С начала года Агентство по финансовому мониторингу установило 34 блогера, причастных к рекламе азартных онлайн-игр. В их числе: Қайсар Қамза, Шынгысхан Копбаев, Айтмаханов Тәуіржан, Турганов Наиль, Диляра Аманқосқызы и другие.

Из них 11 уже привлечены к адмответственности по статье 455 КоАП «Нарушение законодательства о рекламе», а материалы в отношении 23 создателей контента переданы в Минкультуры для принятия мер. Как отметили в ведомстве, многие из них являются не случайными нарушителями, а систематически пренебрегают законом.

— Так, казахстанский хип-хоп исполнитель «Baller» (настоящее имя – Шынгысхан Копбаев) с начала года пять раз привлекался к адмответственности по указанной статье КоАП. В другом случае, в отношении блогера-музыканта Рината Шамшырак с аудиторией свыше 600 тысяч подписчиков также возбуждалось адмдело по факту рекламы онлайн-казино. Внимания заслуживают и другие представители медийного сообщества – блогер «Niko_nett» и инфлюенсер Қайсар Қамза, — сообщили в АФМ.

В Агентстве отметили, что «последний развернул циничную и откровенно деструктивную деятельность в собственном телеграм-канале, где систематически пропагандирует участие в незаконных азартных играх. Он распространяет подробные инструкции по регистрации в одном из онлайн-казино, а также публикует постановочные видеоролики с «победителями» и их мнимыми выигрышами, вводя свою аудиторию в глубокое заблуждение. Полученные от этой рекламы доходы он демонстративно тратит на роскошный и разгульный образ жизни – путешествует, останавливаясь в дорогих отелях Юго-Восточной Азии, ОАЭ, Турции и других стран».

За рекламу онлайн-казино Наиль Турганов получил свыше 8 млн тенге. Нургазы Токтаров («Nakonay Qarapaiym») оценил свои услуги в 15,8 млн тенге, половину из которых он впоследствии проиграл на тех же онлайн-площадках, чьи услуги рекламировал.

Кулжабаева Мариям за обычные сторисы на странице («@oomariko») с призывами зарегистрироваться в интернет-казино получала 350 тысяч тенге. Также среди блогеров, рекламирующих азартные игры Хакиева Зухра, Халметова Диана, Аубакирова Асем, Байкова Арина, Айымбетова Кумисай и другие.

— Получив многомиллионную прибыль, блогеры спокойно уплачивают штрафы и возвращаются к незаконной деятельности. Учитывая данные обстоятельства, Агентство будет рассматривать действия нарушителей в контексте части 5 статьи 28 Уголовного кодекса РК, то есть как пособничество незаконному игорному бизнесу. Более того, нами инициировано введение уголовной ответственности за рекламу онлайн-казино, по аналогии с рекламой финансовых пирамид, — заявили в Агентстве.



