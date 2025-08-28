Казахстанские инвестиции в Россию за последние три года демонстрируют устойчивый рост, охватывая промышленность, финансы, транспорт и цифровые технологии.

Рост, но с отставанием от российских вложений

Казахстанские инвестиции в Россию остаются заметно меньшими по объёму, чем российские в Казахстан. Однако в последние годы динамика демонстрирует постепенный рост и расширение географии проектов.

В 2024 году прямые инвестиции Казахстана в экономику РФ составили порядка $1,1–1,3 млрд, тогда как накопленный капитал превысил $6 млрд. Для сравнения: российский приток в Казахстан в тот же период превысил $4 млрд, а общий накопленный объём составил $26–27 млрд, то есть почти в четыре раза больше. Тем не менее, темпы роста казахстанского капитала в России выглядят устойчивыми: с $900 млн в 2022 году они увеличились до $1 млрд в 2023-м, закрепившись выше этой планки в 2024 году.

Секторальная структура инвестиций

Крупнейшими направлениями вложений стали:

Промышленность и металлургия — до 50% всех казахстанских инвестиций;

— до 50% всех казахстанских инвестиций; Финансовые сервисы и транспорт — около 20%;

— около 20%; Торговля и недвижимость — до 15%;

— до 15%; Энергетика, химия и сельское хозяйство — оставшиеся 15%.

Особое внимание уделяется совместным производственным и инфраструктурным проектам, включая трубопроводные и железнодорожные хабы, логистические терминалы и сервисные площадки.

Примеры и проекты

Промышленные и сырьевые сектора

Казахстанская национальная компания «КазМунайГаз» владеет долями в совместных проектах по добыче нефти и газа в России и участвует в развитии трубопроводных маршрутов, транспортирующих углеводороды на экспортные рынки.

Кроме того, крупные казахстанские агрохолдинги активно участвуют в закупке и строительстве сельскохозяйственной инфраструктуры в южных регионах России. Речь идёт о проектах по хранению зерна, а также обеспечению экспортных поставок в третьи страны, что усиливает продовольственную безопасность и диверсифицирует торговые потоки.

Финансовый сектор

Финансовая группа Halyk Group (банк «Халык») активно развивает сеть дочерних компаний в России. Она предоставляет банковские и страховые услуги как физическим, так и корпоративным клиентам, расширяя присутствие казахстанского капитала на российском финансовом рынке.

Инфраструктура, логистика и транспорт

Казахстанские компании инвестируют в логистические центры и складские комплексы в приграничных регионах России — такие проекты важны для упрощения и оптимизации транзита между Китаем, Казахстаном и Европой через территорию РФ. Примеры успешной кооперации включают совместное управление железнодорожными терминалами и развитие мультимодальных транспортных маршрутов, что способствует расширению транзитного потенциала всего Евразийского пространства.

Высокие технологии, финансы и недвижимость

В Москве и Санкт-Петербурге открыты представительства крупнейших телекоммуникационных и IT-компаний Казахстана. Они продвигают цифровые сервисы, а также совместные fintech и insuretech-решения.

Казахстанские инвестиционные фонды участвуют и в проектах по коммерческой недвижимости: строятся офисные центры, жилые комплексы и торгово-развлекательные пространства, что свидетельствует о диверсификации вложений за пределами традиционных отраслей.

Интерес к российскому рынку усиливается и на региональном уровне: в 2024 году казахстанские бизнес-миссии работали в Москве, Санкт-Петербурге, Сибири и Поволжье, открывая новые площадки и сервисные центры. Отдельное внимание уделяется транспортно-логистическим проектам, в том числе участию Казахстана в развитии «Сухого порта» на территории России, который связывает Северный широтный ход и Транссиб с Китаем и Каспийским регионом. По оценкам экспертов, этот хаб станет одним из ключевых элементов евразийской транспортной сети.

Фактор интеграции и доверия

Аналитики отмечают, что рост казахстанских инвестиций в Россию обусловлен не только интересом бизнеса, но и политико-экономическим фоном, в особенности развитием Евразийского экономического союза, снятием барьеров и институционализацией совместных проектов.

Как подчеркнул посол Казахстана в РФ Даурен Абаев, «новые проекты не только стимулируют экономики наших стран, но и укрепляют международные связи, давая хороший импульс на будущее».

Российская сторона также видит перспективы. По словам посла РФ в Казахстане Алексея Бородавкина, общий объём инвестиций из России в РК может быть вдвое выше официальных данных, если учитывать капитал, заходящий через офшорные юрисдикции. Но и казахстанский бизнес, по словам дипломата, «охотно заходит в Россию», что превращает инвестиционный процесс в «улицу с двусторонним движением».

Выводы

Несмотря на существенный разрыв в масштабах инвестиций, Казахстан наращивает своё присутствие на российском рынке. Вложения из республики концентрируются в промышленности, транспорте, финансах, IT и логистике, что соответствует стратегическим интересам обеих стран.

В условиях формирования многополярного мира и роста евразийских транспортных и производственных цепочек такие проекты становятся не только экономическими, но и геополитическими факторами, укрепляющими устойчивость двусторонних связей.



