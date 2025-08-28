Как можно стать наставником для детей-сирот в Казахстане

В стране продолжается развитие института наставничества, направленного на индивидуальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На сегодняшний день более 360 граждан стали наставниками в 20 регионах республики. Об этом сообщили в министерстве просвещения РК.

Наставничество осуществляется на безвозмездной основе и распространяется на воспитанников организаций для детей-сирот, достигших 10-летнего возраста. Цель проекта – содействие социализации и подготовке детей к самостоятельной жизни.

Ранее в Казахстане была введена обязательная сертификация наставников. Граждане, желающие стать наставниками, проходят обучение в организациях по наставничеству и получают сертификат, подтверждающий квалификацию. Обязательное обучение гарантирует, что наставники обладают необходимыми знаниями и навыками для эффективной поддержки детей.

– Наставник — это не просто взрослый рядом с ребёнком. Это человек, который делится временем, опытом и теплом души. Не каждый может стать наставником, ведь это требует особой ответственности и искреннего желания помочь. Именно поэтому мы ввели обучение и сертификацию — чтобы к детям приходили самые готовые и надёжные люди, – подчеркнула председатель комитета по охране прав детей МП РК Насымжан Оспанова.

Стоит напомнить, что институт наставничества был законодательно введён в Казахстане в 2024 году.