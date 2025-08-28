МВД РК продолжает борьбу с незаконным оборотом наркотиков.

С начала года полицейские изъяли более 11 тонн наркотиков

Министерство внутренних дел в рамках обеспечения принципа «Закон и Порядок» продолжается операция «Қарасора — 2025», направленная на борьбу с незаконным оборотом наркотиков, в особенности фактами культивирования и посевов наркосодержащих растений.

Так, в Жамбылской области задержан 40-летний местный житель, у которого во дворе дома изъяты кусты запрещенного каннабиса. В доме обнаружены и изъяты 144 куста невысушенной и высушенной марихуаны общим весом 240 кг.

Кроме того, в области Улытау задержан гражданин, у которого изъяты марихуана и гашиш общим весом более 20 кг.

В Караганде пресечен наркоканал поставки наркотиков из южных регионов. Около железнодорожного вокзала задержан 75-летний гражданин, у которого изъяты гашиш и марихуана весом около 10 кг. Дополнительно при осмотре автомобиля изъято два брикета с марихуаной общим весом около 20 кг.

— В этом году пресечено 4 655 уголовных наркоправонарушений. Из незаконного оборота изъято свыше 11 тонн наркотиков, в том числе более 1 тонны синтетических веществ. Ликвидировано 11 нарколабораторий по производству синтетики. Изъято 24 тонны химических веществ, в том числе более 6 тонн прекурсоров. Активизирована работа по выявлению фактов наркорекламы: почти в два раза больше выявлено нарушений, возбуждено 105 досудебных производств за рекламу наркотиков. Заблокировано 20 тысяч интернет-ресурсов — веб-сайтов, аккаунтов и иных платформ, распространявших информацию о наркотических и психотропных веществах, — заявил заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД РК Куандык Альжанов.

Работа МВД РК по пресечению незаконного оборота наркотиков и защите здоровья нации будет продолжена.






