В регионах страны остановлен незаконный оборот наркотических веществ.

Министерство внутренних дел проводит по всей стране ежегодную операцию «Қарасора — 2025», нацеленную на выявление и пресечение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Так, в Акмолинской области на одной из автодорог задержан курьер, следовавший по маршрутам Кокшетау – Атбасар – Степногорск. При нем изъято 2,2 кг мефедрона. Связь с организаторами он поддерживал через мессенджер.

Область Улытау. В результате обыска гаражного помещения обнаружены мешки с наркотическими средствами и незарегистрированное огнестрельное оружие. Во дворе жилого дома задержан подозреваемый, у которого изъято 20 кг каннабиса.

Жамбылская область. В Шуской долине в ходе ночной спецоперации с участием военнослужащих Национальной гвардии МВД РК задержан мужчина с 32 кг свежескошенной марихуаны.

Атырауская область. Благодаря слаженной работе кинологической службы и служебно-розыскной собаки обнаружено более 1 тысячи кустов дикорастущей конопли. Общий вес изъятого составил 123 кг.

Кызылординская область. В результате воздушной разведки выявлена плантация с сотнями кустов конопли, оснащенная насосами, шлангами и системой электропитания. В другом случае во дворе частного дома обнаружены 73 куста. Общий вес изъятого составил около 300 кг.

Алматинская область. На территории одного из крестьянских хозяйств выявлено поле с посевами конопли общей площадью 4,5 га. Изъято 332 куста, а также упаковки с семенами. Все подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Каждый подобный факт — это недопущение наркотиков в незаконный оборот и защита будущего страны. Работа в данном направлении продолжается.

Фото: pexels.com







