Девочки плакали у тела мамы: «Мама, просыпайся! Ты же просто лежишь! Вставай!». Но Ляззат уже не могла ответить.

В одном из жилых домов города муж убил свою жену. Ей было 39 лет. У неё осталось двое маленьких дочерей. Информация о случившемся распространилась в социальных сетях. По предварительным данным, между супругами произошёл конфликт, который обернулся трагедией. В департаменте полиции Атырауской области сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека». Подозреваемый задержан и взят под стражу.

Родные погибшей Ляззат Таскынбаевой рассказали подробности жестокого убийства.

— Мы живём в XXI веке, в современном, светском и демократическом государстве. Но почему до сих пор женщина не может чувствовать себя в безопасности даже у себя дома? Ляззат Таскынбаева жила с мужем Тимуром Кабдрахитом 14 лет. У них две дочери: старшая этой осенью должна была пойти в 6-й класс, младшая — в первый. Для них мама была всем миром. Но последние 5 лет её жизнь превратилась в постоянный кошмар. Муж систематически бил её, особенно когда выпивал. Она терпела ради детей, молчала, надеялась, что ради семьи он изменится. Последние два года Ляззат не работала, полностью посвятив себя дочкам. Тем более ее дочка готовилась в первый класс, — рассказала двоюродная сестра погибшей Майра.

В день трагической смерти Ляззат в очередной раз начал избивать супруг, рассказывает родственница. Ляззат в отчаянии успела кому-то позвонить, к сожалению, тот человек тоже не успел. Смертельный удар пришёлся в затылок. Именно от этого она умерла.

— Когда брат и сестра Ляззат прибежали, на улице уже стояли скорая и полиция. А внутри дома находились две сестры её мужа и две маленькие дочки. Девочки плакали у тела мамы: «Мама, просыпайся! Ты же просто лежишь! Вставай!». Но Ляззат уже не могла ответить, — рассказывает подробности сестра погибшей.

Женщина отмечает, что когда муж Ляззат понял, что жена умерла, первым делом он видимо позвал двух своих сестёр — не скорую и не полицию. А позже именно они проявили жестокость, сказав: «Нам тело не нужно, забирайте сами из морга». Такое равнодушие и жестокость со стороны женщин, считает Майра, — это предательство.

— Почему мы должны говорить? Если бы мы молчали, то никто бы не узнал об этой трагедии. Полиция сначала отрицала, а потом только подтвердила случившееся. И всё это лишь потому, что мы написали об этом вслух, не побоялись шума. Это не «ұят», это не «семейное дело». Это убийство. Это боль для всего общества. Ляззат больше нет. Но её голос звучит через нас. Я говорю об этом, потому что у меня самой растут три дочери. И я не хочу, чтобы они жили в стране, где женщина обязана молчать о побоях и где её жизнь может оборваться от рук того, кто должен был защищать, — отметила Майра.

Родные погибшей требуют справедливости, они хотят, чтобы вся страна знала, что домашнее насилие убивает, и молчание убивает вместе с ним.