МЧС Казахстана разработало Правила исчисления срока службы и выплаты денежного содержания сотрудникам и военнослужащим органов гражданской защиты.

Это касается выполнения задач по ликвидации чрезвычайных ситуаций или тушению пожаров в период действия военного или чрезвычайного положения или проведения антитеррористической операции, или в условиях вооруженного конфликта либо в местности, где объявлена ЧС природного и техногенного характера. Правила утверждены приказом от 13 августа 2025 года № 317.

Их регламентируют порядок исчисления выслуги лет при выполнении служебных задач сотрудниками и военнослужащие органов гражданской защиты, в условиях повышенного риска, особенности начисления, а также выплаты денежного содержания.

Фото: pixabay.com