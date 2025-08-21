Это касается выполнения задач по ликвидации чрезвычайных ситуаций или тушению пожаров в период действия военного или чрезвычайного положения или проведения антитеррористической операции, или в условиях вооруженного конфликта либо в местности, где объявлена ЧС природного и техногенного характера. Правила утверждены приказом от 13 августа 2025 года № 317.
Их регламентируют порядок исчисления выслуги лет при выполнении служебных задач сотрудниками и военнослужащие органов гражданской защиты, в условиях повышенного риска, особенности начисления, а также выплаты денежного содержания.
Фото: pixabay.com