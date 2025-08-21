По месту проживания у торговца изъяли 44 вейпа. В ходе судебного заседания подсудимый признал свою вину. Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде штрафа в сумме 20 МРП (78 640 тенге).

В Уральском городской суде рассмотрели уголовное дело за продажу и распространение некурительных табачных изделий. Из материалов дела следует, что мужчина продал один вейп марки «WAKA 20000» со вкусом вишни на сумму 15 000 тенге. Оплату он получил через банковское мобильное приложение. Покупатель сообщил об этом в полицию.

— По месту проживания у торговца изъяли 44 вейпа. В ходе судебного заседания подсудимый признал свою вину. Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде штрафа в сумме 20 МРП (78 640 тенге), — сообщили в суде ЗКО.

Приговор не вступил в законную силу.

Фото: pixabay.com