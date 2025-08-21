В общей сложности мужчина преодолеет три тысячи километров.

34-летний Никита Судаков посвятил свой велозаезд 9-летней девочке Томирис Шаймбетовой из Аксая. У ребёнка диагностированы ДЦП и эпилепсия, поэтому семье нужна помощь на ЛФК и лекарства. Чтобы привлечь внимание к этой проблеме, Никита отправился в велопутешествие до Москвы. Его супруга, Анастасия Судакова, рассказала, что это не первая дальняя поездка мужа:

Фото предоставила Анастасия Судакова

— Никита всегда занимался спортом — бегом, турниками. Каждый день он тренируется, проезжает по 30–60 километров. Иногда мы вместе выбираемся на большие маршруты — по 100–150 километров. За неделю до старта ездили в Оренбург и обратно — это 380 километров за один день. В Москву он решил поехать, чтобы испытать себя и специально создать блог, рассказать людям об истории Томирис. Пока он едет, каждый может перечислить деньги на его карту. В конце поездки вся собранная сумма будет передана семье девочки, — рассказала Анастасия Судакова.

Фото предоставила Анастасия Судакова

С Томирис Никита познакомился полтора года назад на благотворительном вечере. Там был концерт, где они вместе исполнили две песни. Во время репетиций они успели подружиться.

Никита стартовал 13 августа. В первый день он под проливным дождём преодолел 220 километров. На следующий день — 90 километров, но при этом пробил колесо. На третий день ему удалось проехать 150 километров. В своём блоге Судаков рассказывает, как справляется с дорогой, ставит палаточный лагерь, борется с ветром и готовит еду прямо в лесу. 20 августа велосипедист уже был в Мордовии. По словам его супруги Анастасии, если всё сложится удачно, через пару дней он доберётся до Москвы, немного отдохнёт и отправится в путь обратно. В общей сложности мужчина проедет около трех тысяч километров. Никита работает в сфере промышленной вентиляции. Велосипед стал его хобби только в этом году, но уже превратился в важную часть жизни.

Тем временем мама девочки, Сайханат Шаймбетова, говорит, что её дочь каждый день общается с Никитой онлайн. Томирис очень переживает и ждёт, когда он благополучно вернётся домой. По словам женщины как такового сбора не было, просто Никиту в поездке финансово поддерживают, но ему деньги не нужны и он хочет передать их на лечение. Чтобы помочь хотя бы одному ребенку.

— Я бы хотела, чтобы о его заезде узнало как можно больше людей — не столько о самом сборе, сколько о его поступке: что он один едет, ночует в палатке, ведь дорога опасна. Когда Никита позвонил и назначил встречу, Томирис очень обрадовалась. Они знакомы: вместе пели на благотворительном вечере. Она сильно переживает за него, спрашивает, не прислал ли он видео, не опубликовал ли новый ролик. Очень ждёт его, — рассказала Сайханат Шаймбетова.

По словам мамы, у Томирис есть слух, она поет дома и один раз выступала. Когда Никита приедет, они планируют вместе спеть еще раз. Девочка мечтает стать педиатром.