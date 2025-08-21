На сегодняшний день скошено 4,2 миллиона гектаров сенокосных угодии, при средней урожайности 3,5 центнера с гектара заготовлено 1,4 миллиона тонн сена, что составляет 62% от потребности.

Руководитель управления сельского хозяйства ЗКО Жасулан Халиуллин на брифинге рассказал, что на зимовку планируется заготовить 2,3 млн тонн сена, 275 тысяч тонн фуражного зерна, а также 14 тысяч тонн силоса, 8,4 тысячи тонн сенажа в качестве дополнительного корма для животных. Также есть оставшиеся с прошлого года 421 тысяча тонн сена.

По его словам, в сенокосной кампании по заготовке кормов участвуют более четырёх тысяч косилок.

— На сегодняшний день скошено 4,2 миллиона гектаров сенокосных угодии, при средней урожайности 3,5 центнера с гектара заготовлено 1,4 миллиона тонн сена, что составляет 62% от потребности. Учитывая остаток сена прошлого года всего заготовлено 80% от общей потребности, — пояснил Жасулан Халиуллин.

Спикер отметил, что по области корма заготавливают с разной интенсивностью, это связано с различными климатическими и организационными факторами.

— На сегодняшний день в Акжайыкском, Каратобинском, Сырымском, Теректинском, Шынгырлауском районах и в районе Байтерек заготовлено свыше 75% сена от потребности. В отдельных сельских округах Жанибекского и Казталовского районов урожайность сена остаётся на низком уровне (1,1–2,5 центнеров с гектара), — пояснил Жасулан Халиуллин.

Стоит отметить, где урожайность сена низкая, заготовкой кормов занимаются в других регионах области.