Сейчас стоимость варьируется от 2500 до 4500 тысяч тенге в зависимости от части тушки. Продавцы мяса объясняют повышение цены тем, что повысилась и закупочная цена.

В мясных павильонах и магазинах Уральска повысилась цена на мясо говядины. Сейчас стоимость варьируется от 2500 до 4500 тысяч тенге в зависимости от части тушки. Продавцы мяса объясняют повышение цены тем, что повысилась и закупочная цена.

— Мы лишь продаём мясо и цена зависит от закупа, не более того. Итак сейчас торговля идёт слабо и накручивать цену совсем не выгодно, его же нужно быстрее продать, — говорит продавец мяса.

Местные жители считают такую цену неподъемной для многих семей. По их словам, средняя зарплата в городе 150 тысяч тенге и на эти деньги нужно прожить месяц, одеться, закупить продукты и главное, не заболеть.

— Конечно, мясо это один из главных продуктов в питании. В последнее время мы покупаем мясо всё реже, цены растут, на жизнь не хватает. Каждый второй сейчас в кредитах. Сейчас ещё нужно одевать детей к школе и там немалые суммы потратим, — сказала местная жительница Ажар.

Как рассказал заместитель руководителя управления сельского хозяйства ЗКО Рустем Зулкашев, повышение цены на мясо в ЗКО связано с резким повышением закупочной цены в Узбекистане и Таджикистане. Мясо экспортируется в основном в эти страны.

— Сейчас идёт конкуренция между заготовителями, они всё время повышают закупочные цены, а именно с южных областей, Шымкента, Туркестана. Наше поголовье перетекает туда, так как они предлагают более высокие закупочные цены. Государство старается воспрепятствовать этому. Мы не имеем права принимать административные меры, только можем экономически воздействовать на сложившуюся ситуацию, — пояснил Рустем Зулкашев.

По словам спикера, сейчас в Казахстане запретили экспорт мяса в живом виде. Откормочным площадкам выдают оборотные средства на закуп скота при условии, что они обязуется 50% мяса реализовать на территории республики.

— Если раньше доплачивали сдатчику по 200 тенге с килограмма мяса, то теперь с этого года по 300 тенге. Это делается для того, чтобы заинтересовать наших товаропроизводителей. Эффект будет, но пока цена на говядину подскочила. Мякоть продают на рынках по 4500 тенге за килограмм, — говорит заместитель руководителя управления.

Рустем Зулкашев отмечает, что государство создает условия, чтобы мясо реализовывали у нас. Если цены оставить прежними, то возникнет его дефицит. Цена формируется из спроса и предложения.