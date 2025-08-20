Сотрудники отдела ЖКХ вместе с представителями ТОО Smart Qala Oral и участковыми полиции провели рейд в пассажирских автобусах. Ревизоры проверяли, оплачивают ли горожане проезд. Оказалось, что не все. Во время рейда выявили семь пассажиров, которые не торопились оплачивать поездку. В отношении них составили административные протоколы по статье 622 КоАП РК «Нарушение правил пользования общественным городским и пригородным транспортом». Штраф по этой статье составляет 1 МРП или 3 932 тенге.

На возмущения пассажиров проверяющие сообщили, что проезд должен быть оплачен сразу же после посадки, максимум - до следующей остановки. В случае поломки автобуса, горожане имеют полное право проехать на следующем автобусе бесплатно.



