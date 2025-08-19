В ЗКО реализовали 408 туш, в Мангистаускую, Актюбинскую и Туркестанскую области отправили более двух тысяч туш

В ЗКО продают мясо сайгаков по 1600 тенге за кило: где его можно купить

Руководитель управления сельского хозяйства ЗКО Жасулан Халиуллин сообщил, что из семи предприятий, которые занимаются приёмом, переработкой и реализацией сайгаков на территории области, розничной торговлей занимаются четыре предприятия: ИП «Каиров», ИП «Амангельды», СПК «Жалпактал», ИП «Женис».

— Они реализуют продукцию, как на территории области, так и за её пределами. Стоимость мяса сайгаков составляет от 1300 до 1600 тенге за килограмм: оптовая цена — 1300 тенге за кило, розничная — 1500–1600 тенге за кило, — пояснил Жасулан Халиуллин.

На сегодняшний день на убой передано 7990 голов сайгаков, только ТОО «Кублей» принял на переработку 3682 туш, 4308 туш передали остальным предприятиям.

— ТОО «Кублей» планирует выпускать консервы, как наберет достаточное количество сырья. Из поставленных в мясокомбинаты 4308 туш сайги, в ЗКО реализовали 408 туш, в Мангистаускую, Актюбинскую и Туркестанскую области отправили более двух тысяч туш, — рассказал руководитель управления.

Желающих приобрести мясо сайги для личного потребления, а также для предпринимателей, заинтересованных в розничной продаже, можно обращаться по следующим контактным номерам:

СХПК «Жалпактал» – 8 777 181 71 83, 8 775 794 50 50;

ИП «Женис» – 8 777 142 38 38;

ИП «Амангельды» – 8 747 649 65 29;

ИП «Каиров» – 8 771 226 60 50.

К слову, работы по регулированию численности сайги продолжаются.