По всей стране насчитывается около 4 млн особей, из них 2,3 млн в ЗКО.

За последние несколько лет численность сайги в Казахстане значительно увеличилось. На сегодняшний день в стране насчитывается почти четыре миллиона особей. Животные топчут посевы и вредят сельскому хозяйству. Об этом в ходе брифинга в правительстве сообщил министр экологии РК Ерлан Нысанбаев.

Сократить их количество намерены за счёт производства мяса. Интерес к переработке уже проявили шесть компаний. Также в акиматах совместно с минэкологии прорабатывают вопрос по строительству новых предприятий за счёт инвесторов.

— Мы будем исходить из цифры 3,9 миллионов голов. Определён и половозрастной состав: 40% — самцы, 40% — самки, 20% — сеголетки (сайгачата, не достигшие возраста одного года). Понятны цифры и параметры, сегодня мы готовимся (к процессу изъятия. — прим. автора), — заявил министр экологии Ерлан Нысанбаев.

Ерлан Нысанбаев пояснил, что по итогам весеннего учёта официальная численность сайгаков в Казахстане составляет 3,9 миллиона голов. Из них 2,3 миллиона – это поголовье популяции в ЗКО, 1,6 миллиона – численность бетпакдалинской популяции, небольшая популяция в количестве 78 тысяч голов – устюртская.

Исходя из научного обоснования регулирования поголовья, по его словам, необходимо изъять 20% степных антилоп – это в среднем 800 тысяч.