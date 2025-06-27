Реципиентом стала 41-летняя жительница Шымкента.

В Шымкенте успешно выполнена третья трансплантация сердца. Донорское сердце было оперативно доставлено из города Тараз менее чем за 1,5 часа. Реципиентом стала 41-летняя жительница Шымкента, по профессии педагог. С 2012 года она страдала тяжёлой формой сердечной недостаточности, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения.

— Забор донорского органа, его транспортировка и сама операция по пересадке сердца были проведены в полном соответствии с медицинскими и этическими стандартами. Сложное хирургическое вмешательство прошло при организации управления здравоохранения города Шымкента, под руководством высококвалифицированного кардиохирурга Дархана Сүйгенбаева, при участии коллег из Тараза, команды UMC и всех задействованных медицинских служб. Благодаря их слаженной и профессиональной работе, операция завершилась успешно, - говорится в сообщении ведомства.

В минздраве отметили, что пересадка сердца от посмертного донора в Шымкенте была проведена уже в третий раз. Ранее команда опытных врачей Центра сердца дважды успешно выполнила трансплантацию, подарив новую жизнь двум пациентам