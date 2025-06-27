Во время обыска на предприятии изъяли свыше 600 тонн заготовок переплавленного свинца и более 100 тонн алюминия подготовленных к отправке за рубеж, а также лом цветного металла.

МВД продолжает работу по противодействию теневым схемам вывоза стратегического сырья за рубеж, сообщает Polisia.kz.

Несмотря на действующий мораторий на экспорт некоторых видов лома металла, наблюдаются попытки его контрабанды за границу. Департамент полиции области Жетысу совместно с прокуратурой пресекли незаконную деятельность компании, которая организовала незаконный приём и переработку цветного металла, также неоднократно пыталась вывезти его за пределы страны.

— Во время обыска на предприятии изъяли свыше 600 тонн заготовок переплавленного свинца и более 100 тонн алюминия подготовленных к отправке за рубеж, а также лом цветного металла. Ликвидированы подпольный цех по переплавке металла и лаборатория для проведения предварительного анализа его содержания, — говорится на сайте.

Кроме того, на объекте задержали незаконных трудовых мигрантов, которых привлекаются к ответственности. Проводится досудебное расследование, устанавливаются конечные бенефициары криминальной схемы.