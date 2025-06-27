По его словам, основными источниками дополнительных поступлений станут повышение ставки НДС с 12% до 16%, увеличение корпоративного подоходного налога для банков до 25%, рост акцизов на алкоголь, табак и бензин, а также сокращение налоговых льгот.

— По предварительным цифрам, дополнительно от введения нового Налогового кодекса мы ожидаем порядка 3 - 3,5 трлн тенге. Но кроме этого, будут учтены поступления в целом от экономического роста, — указал Азамат Амрин.

Он добавил, что также будут учтены поступления, связанные с общим ростом экономики.

