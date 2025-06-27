Временный электрод вшили прямо к сердцу.

Врачи из Научного центра педиатрии и детской хирургии успешно провели операцию новорожденному весом всего 1500 грамм. Ребёнку установили временный кардиостимулятор — электрод пришили прямо к сердцу. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения РК.

Ещё до рождения, на 30-й неделе беременности, у малыша диагностировали увеличенное сердце и редкий пульс — всего 49 ударов в минуту. Ребёнок появился на свет раньше срока, весил 1550 грамм и находился в тяжёлом состоянии из-за проблем с дыханием и незрелости органов.

На 22-й день жизни ему провели операцию — пульс был слишком редким (40 ударов в минуту), из-за чего ребёнок не получал достаточно кислорода и не набирал вес. После операции малыш пошёл на поправку: стал активнее, начал прибавлять в весе, пульс поднялся до 130–140 ударов — это норма для его возраста.

Когда ребёнок достигнет двух килограммов, ему установят постоянный кардиостимулятор. Сейчас малыш находится в отделении для новорождённых под внимательным наблюдением кардиохирургов.

Фото министерства здравоохранения РК