Сырымский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску местной жительницы к мужчине «о взыскании суммы неосновательного обогащения».

Согласно материалам дела, в июне 2024 года «неустановленное лицо незаконно завладел деньгами сельчанки в размере 26 000 000 тенге». Из этой суммы 300 000 тенге переведены на банковский счёт ответчика. А истец признан потерпевшим по соответствующему уголовному делу.

— Судом установлено, что истец является пользователем онлайн-платформ Binance и Kaspi Profit. 27 июня 2024 года она перевела с собственного счета в АО «Народный банк Казахстана» сумму 300 000 тенге на счет ответчика. Эти транзакции подтверждены соответствующими банковскими выписками. Суд отметил, что перевод средств истцом был добровольным, без какого-либо давления или принуждения со стороны ответчика. Также установлено, что регистрация истца на платформе Binance происходила самостоятельно и осознанно для участия в операциях по покупке криптовалюты, — пояснили в суде.

На основании представленных доказательств суд пришел к выводу, что ответчик действовал добросовестно, а полученные от истца деньги направил на приобретение криптовалюты в её интересах. Сделка купли-продажи криптовалюты между сторонами не признана недействительной, а наличие предмета сделки подтверждено. Факты, свидетельствующие о совершении ответчиком мошеннических действий в отношении истца, судом не установлены. Решением суда в удовлетворении иска отказано.

Решение не вступило в законную силу.

