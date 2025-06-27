Ожидается, что выплаты вырастут до 10%.

Почти всем казахстанцам обещают повысить пенсии и пособия с 2026 года

Министр труда и соцзащиты РК Светлана Жакупова сообщила, что в бюджете на 2026 год предусмотрено более 622 миллиардов тенге на повышение пенсий и соцвыплат, передаёт Tengrinews.kz. Ожидается, что выплаты вырастут до 10%, чтобы покрыть уровень инфляции, который сейчас составляет 10,5%.

— Повысят буквально всем получателям пенсионных выплат: это солидарная пенсия, базовая пенсия. Также выплаты по инвалидности, пособия для лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью и родителей, ухаживающих за ними, пособие по потере кормильца. Основные базовые показатели будут повышены, — заверила Светлана Жакупова.

Министр добавила, что изменения вступят в силу с первого января 2026 года.







