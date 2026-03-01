Казахстанцев планируют вывозить из зоны военного конфликта через сухопутные границы.

В связи с закрытием воздушного пространства Исламской Республики Иран и временной приостановкой авиасообщения граждан Казахстана планируют вывозить из зоны военного конфликта через сухопутные границы четырёх стран, сообщает МИД РК.

— Просим связаться с дипломатическими представительствами Республики Казахстан для проработки вопроса выезда с территории Ирана через сухопутные границы Иран – Азербайджан, Иран – Армения, Иран – Турция и Иран –Туркменистан, — говорится в сообщении.

В связи с резким обострением геополитической ситуации в регионе Ближнего Востока гражданам Республики Казахстан, временно или постоянно находящимся на территории Исламской Республики Иран, настоятельно рекомендуют максимально усилить меры личной безопасности.

Казахстанцев просят строго соблюдать следующие рекомендации:

воздержаться от посещения мест массового скопления людей и участия в публичных мероприятиях;

регулярно отслеживать сообщения местных органов власти и официальных источников информации;

ограничить необязательные поездки;

всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность;

быть готовыми к возможным чрезвычайным ситуациям;

поддерживать постоянную связь с дипломатическими представительствами Республики Казахстан.

Посольство Республики Казахстан в Исламской Республике Иран открыло круглосуточные линии экстренной связи для граждан Казахстана, находящихся на территории Ирана.

Посольство Республики Казахстан в Тегеране:

Дежурный телефон Посольства: +98 21 2256 5933;

Мобильный телефон / WhatsApp: +98 936 208 4672.

Генеральное консульство Республики Казахстан в Горгане:

+98 912 298 0350 (мобильный телефон);

+98 173 252 0443 (рабочий телефон);

+7 701 771 34 01 (WhatsApp).

Консульство Республики Казахстан в Бендер-Аббас:

е+98 930 298 57 03 (мобильный телефон, WhatsApp).

По указанным каналам связи граждане могут обратиться за консульской помощью и сообщить о своём местонахождении и ситуации.

По данным МИД РК, в стране находятся 96 граждан Казахстана. Сколько казахстанцев в других странах зоны военного конфликта, в министерстве пока не сообщают.

Напомним, Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи погиб в результате военной операции США и Израиля 28 февраля. Эту информацию подтвердили утром 1 марта иранские государственные агентства Tasnim, IRNA, ISNA, Mehr и Fars. Fars сообщило, что Хаменеи был убит на рабочем месте в своей резиденции.

Израиль и США начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Иран ответил ракетными ударами. В РК се силовые ведомства перевели на круглосуточный режим работы.