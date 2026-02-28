Также в регионах синоптики прогнозируют ветер с порывами до 20 метров в секунду.

По данным РГП «Казгидромет», 1 марта в Западно-Казахстанской области ожидается снег и низовая метель. Температура воздуха днем -5 градусов, ночью -17.

На западе, севере Атырауской области ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололед. Температура воздуха днем +5 градусов, ночью -8 градусов.

В Актюбинской области снег и низовая метель, туман, ветер с порывами до 20 метров в секунду. Днем до 8 градусов мороза, ночью до -20 градусов.

Снег, дождь, туман прогнозируют синоптики в Мангыстауской области. Температура воздуха днем составит до -3 градусов, ночью до -8.