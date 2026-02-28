Задолженность водителя превысила один миллион тенге.

В Западно-Казахстанской области во время рейда «Борышкер» патрульные полицейские остановили водителя с крупной задолженностью, сообщает Polisia.kz.

— При проверке выяснилось, что сумма его неоплаченных административных штрафов превышает 1 миллион тенге. Все взыскания были просрочены. Автомобиль водворили на специализированную стоянку, — пояснили в ведомстве.

В полиции напоминают: несвоевременная оплата штрафов может привести не только к дополнительным расходам, но и к задержанию транспортного средства.