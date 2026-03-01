Благодарность во все времена служила нравственной основой казахстанского общества, отметил глава государства.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с Днём благодарности, сообщает Акорда.

— Этот праздник олицетворяет идущие из глубины веков ценности нашего народа – взаимное уважение, милосердие, солидарность. Благодарность во все времена служила нравственной основой казахстанского общества, укрепляя доверие и единство. Быть благодарным к окружающим тебя людям – это значит быть готовым прийти к ним на помощь в трудное время, оказать им духовную поддержку. В это неспокойное время такая традиция особенно важна, — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что в этот день мы выражаем признательность старшему поколению, которое сохранило страну в годы тяжёлых испытаний и передало нам богатое наследие.

— Мы благодарим педагогов, врачей, работников культуры, предпринимателей, представителей рабочих профессий, полицейских, пожарных, спасателей и всех, кто своим честным трудом вносит весомую лепту в развитие страны. Особые слова благодарности адресую молодёжи, волонтёрам. Активная гражданская позиция, стремление приносить пользу обществу, готовность помогать нуждающимся являются ярким проявлением Созидательного и Ответственного патриотизма. Казахстан вступил в период исторической по своему масштабу трансформации. Проект новой народной Конституции, представленный на республиканский референдум, призван усилить систему защиты прав человека, повысить эффективность и ответственность институтов власти, укрепить нашу священную Независимость и Суверенитет. Новая Конституция – это прочная основа нашего будущего, которую мы закладываем вместе, — указал Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, День благодарности напоминает нам, что судьба страны находится в руках каждого гражданина, поскольку успех намеченных преобразований зависит от нашей сплоченности, зрелости и осознанной гражданской позиции. Опираясь на принципы Закона и Порядка, солидарности, единства и уважения к традициям, мы сможем построить Сильный, Справедливый, Чистый, Прогрессивный Казахстан.