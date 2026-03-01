Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб 28 февраля.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи погиб в результате военной операции США и Израиля 28 февраля. Эту информацию подтвердили утром 1 марта иранские государственные агентства Tasnim, IRNA, ISNA, Mehr и Fars. Fars сообщило, что Хаменеи был убит на рабочем месте в своей резиденции.

— В момент мученической смерти он выполнял возложенные на него обязанности и находился на своем рабочем месте, и это трусливое нападение произошло рано утром в субботу, — сообщает агентство Tasnim.

Правительство страны объявило 40-дневный общенациональный траур и семь дней общенациональных выходных. Хаменеи возглавлял Исламскую Республику на протяжении последних 36 лет.

— Это большое преступление ни за что не останется без ответа… Мы заставим раскаяться тех, кто организовал и осуществил это преступление, — говорится в заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале президента Ирана.

Ранее о смерти Хаменеи сообщил президент США Дональд Трамп, назвав иранского верховного лидера «одним из самых больших злодеев в истории».

Напомним, Израиль и США начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Иран ответил ракетными ударами. В РК се силовые ведомства перевели на круглосуточный режим работы.