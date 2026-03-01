Им стал аятолла Алиреза Арафи.

Член Совета стражей Конституции Ирана аятолла Алиреза Арафи вошёл во временный руководящий совет страны, который будет управлять государством до выборов нового верховного лидера. Об этом сообщает агентство IRNA.

По словам представителя Совета по определению политической целесообразности Мохсена Дехнави, решение принято в соответствии со статьёй 111 Конституции Ирана. Один из юристов Совета стражей должен входить во временный руководящий орган, чтобы обеспечить непрерывность власти до избрания верховного лидера Советом экспертов.

Алиреза Арафи родился в 1959 году. Получил религиозное образование, изучал арабский и английский языки. Возглавлял Международный университет «Аль-Мустафа» в Куме, был руководителем пятничных молитв в этом городе. В 2022 году избран в Совет экспертов от провинции Тегеран, позже вошёл в состав Совета стражей Конституции.

Напомним, Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи погиб в результате военной операции США и Израиля 28 февраля. Эту информацию подтвердили утром 1 марта иранские государственные агентства.