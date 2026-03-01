Уровень занятости среди населения старше 15 лет составил 64,6%.

По данным Бюро национальной статистики РК, в IV квартале 2025 года в экономике страны работали 9 278,9 тысяч человек.

Из них:

7 142,1 тыс. человек (77%) — наёмные работники;

2 136,8 тыс. человек (23%) — самозанятые.

По сравнению с IV кварталом прошлого года число занятых выросло на 81,9 тысячу человек. Рост произошёл в основном за счёт увеличения числа наёмных работников.

Больше всего людей работают в следующих сферах:

торговля — 17,0%;

образование — 13,2%;

промышленность — 12,5%;

сельское хозяйство — 10,3%.

Уровень безработицы в IV квартале составил 4,6% (по методологии Международная организация труда — учитываются люди без работы, которые активно её ищут и готовы приступить к ней).

Доля молодёжи NEET (не работают и не учатся) составила 5,8%.

Среди молодёжи в возрасте 15–34 лет уровень безработицы — 3,1%.