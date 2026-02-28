Организаторами выступила городская молодежь.

В Актобе перед недавно открывшемся гипермаркетом «Анвар» по улице Бокенбай батыра прошел молодежный фестиваль в поддержку референдума. Праздничное мероприятие под открытым небом продолжило информационно-разъяснительную работу в рамках проводимой политической кампании.

Организаторами выступила городская молодежь. На сцене выступили студенты учебных заведений и творческие коллективы. Члены областной коалиции разъяснили собравшимся ключевые направления проекта новой Конституции и призвали активно принять участие в республиканском референдуме, который состоится 15 марта.

Депутат областного маслихата Айгуль Нуркеева назвала референдум историческим этапом. По ее словам, Конституция – это опора государства и главный документ, напрямую влияющий на судьбу будущих поколений.

— Сегодня мы являемся свидетелями исторического момента. Конституция – это фундамент нашего государства, главный документ, определяющий будущее страны и наших детей. Предлагаемые изменения направлены на формирование справедливого и прогрессивного Казахстана. Призываю всех прийти на референдум и отдать свой голос. Давайте вместе примем решение ради нашего будущего, — сказала Айгуль Нуркеева.

Председатель областного филиала молодежного крыла «Жастар рухы» Алишер Тыныштык отметил значение проводимых реформ и подчеркнул их влияние на молодежь.

— Эти изменения – результат политики президента Касым-Жомарта Токаева, направленной на построение справедливого общества и поддержку молодежи. Новая Конституция – это не просто документ, а широкие возможности для образования, науки и инноваций. Это конкретный шанс для каждого молодого человека. Референдум – решающий момент, когда мы можем сказать: «Я вместе со своей страной!». 15 марта – день, когда каждый голос влияет на историю страны. Мы делаем выбор и вместе строим будущее, — отметил он.

Свое мнение также высказал директор торговой сети «Анвар» Аслан Кайыргалиев. Он отметил, что проект новой Конституции конституционно закрепляет права и свободы граждан, в том числе трудовые.

— Появление в нашем городе крупных объектов – прямой результат политики Президента по поддержке предпринимательства. Права и свободы каждого человека закрепляются как главный приоритет государства. Каждый имеет право на достойный труд и возможность заниматься выбранным делом. Призываю всех актюбинцев поддержать новую Конституцию ради национальных интересов и светлого будущего. Пусть наша страна будет благополучной, а бизнес – успешным, — сказал Аслан Кайыргалиев.

Напомним, республиканский референдум состоится 15 марта.