27 июня в городском акимате обсудили откорректированный генеральный план развития Уральска. Ранее генплан находился на корректировке. Этим занималась алматинская компания ТОО «Градо», заказчик — акимат Уральска. Простыми словами, генеральный план развития — это документ, направленный на то, чтобы сделать жизнь жителей города комфортной.

По словам представителя компании Ивана Мухина действующий генеральный план был составлен еще в 2014 году и на сегодня реализован не полностью. Согласно этому документу, к 2030 году по прогнозам численность населения должна была составить 350 тысяч человек. Однако по официальным данным уже сегодня в Уральске проживают 370,6 тысяча человек. Отсюда и возникла необходимость его корректировки.

– При разработке и корректировке генплана Уральска архитекторы столкнулись с двумя ограничениями. Первое - это природное, то есть Уральск со всех сторон окружен реками, поэтому развивать город вширь мы не можем. Второй фактор - это историческое географическое положение, то есть город расположен на пересечении крупных автомобильных дорог, есть аэропорт и железнодорожная сеть. Все эти факторы тем или иным способом влияют на город. Потом Уральск город старый, исторический, в городе есть множество памятников истории. Поэтому акимат поставил перед нами задачу максимально сохранить исторический облик. Кроме этого на территории Уральска есть четыре захоронения сибирской язвы. Этот факт тоже необходимо учитывать. В местах, где произошел падеж скота, накладывается ограничение на его застройку в радиусе тысячи метров, — сказал Иван Мухин.

Отметим, что во время корректировки также особое внимание уделялось состоянию инженерных сетей. Изначально архитекторы предложили пять вариантов развития города — это северо-восточная часть в сторону поселка Достык, западная часть в микрорайоне Акжайык, третий вариант — развитие в сторону поселка Подстепное, четвертый — компактное развитие внутри города и пятый — развитие на север. Однако в процессе обсуждения специалисты пришли к выводу, что ни один из них не подходит. В итоге город решили развития, так сказать, в комплексе. В первую очередь это запад в микрорайоне Акжайык, второе — центр и третье направление — это включение в состав города поселки Мичурино и Асан.

— Микрорайон Акжайык у нас уже осваивается. Центральная часть вся идет под реконструкцию - это первый, второй рабочие поселки, устаревшее жилье подлежит модернизации, а также предусмотрено строительство нового. Что касается северного направления, то жители Асана и Мичурино живут вроде в поселках, а работают в городе, пользуются благами, транспортом города, — отметил Иван.

Кроме этого новый генплан предусматривает строительство новых детсадов на 22 тысяч мест, школ на 59 тысяч мест, поликлиник на 500 посещений и больничных комплексов на 740 коек. Вместе с тем планируется построить малоэтажные, среднеэтажные и многоэтажные дома. В генеральном плане развития города также предусмотрели строительство долгожданной железной дороги между Уральском и Атырау.

Что касается нашумевшего моста ведущего из микрорайона Акжайык в центр города через реку Чаган, то заместитель акима города Азамат Халелов заявил, что предусмотрено строительство двух спроектированных мостов. Первый — это по улице Сдыкова, который ранее уже не раз обсуждался. Второй - через Ревунок до улице Сарайшык. Кстати, мосты будут строить на сваях, чтобы не менять вредить реке и деревьям. Также в проекте оставили мост через Ружейникова.

Кстати, по Самарской трассе, между районом Байтерек и Уральском предусмотрели промышленную зону в 800 гектаров. Ткая же зона будет располагаться в микрорайоне Акжайык. А вот строительство АЗС в городе больше не будет. Действующие заправочные станции продолжат свою работу, а новым строиться уже не дадут.

Что касается строительства жилых домов, то новые многоэтажки будут строиться вдоль проспекта Абулхаир хана, где находятся старые нефункционирующих производств. Кроме этого под застройку пойдет район Мясокомбината. Площади на которых расположены гаражные кооперативы, тоже подпадут под застройку, а это более 60 гектаров. На этих местах также появятся и школы, детские сады и поликлиники.

Появятся и новые парки и скверы — в районах Металлиста и Стеллы, а из Перевалочной рощи сделают зону отдыха, при этом строить там ничего не планируют.

Отметим, что корректировка генерального плана обошлась бюджету в 250 миллионов тенге. Далее ориентировочно в середине июля её представят горожанам во время общественного слушания. После направят на экологическую экспертизу. Осенью представят на утверждение депутатам, после чего направят в различные министерства и правительство.