Злоумышленники используют этот формат, чтобы выманивать у пользователей банковские реквизиты и личные данные.

В предновогодние дни в интернете набирает популярность новая схема мошенничества, замаскированная под традиционный праздничный тренд «Тайный Санта», предупреждают эксперты Fingramota.kz.

Изначально идея «Тайного Санты» — анонимный обмен подарками — кажется безобидной. Однако злоумышленники используют этот формат, чтобы выманивать у пользователей банковские реквизиты и личные данные, обещая внезапные денежные «подарки» за лайки, комментарии или участие в онлайн‑челлендже.

В социальных сетях появляются публикации с крупными пополнениями счёта — иногда вплоть до миллионов тенге — якобы сделанными «Тайным Сантой». Под такими постами доверчивые пользователи оставляют номера карт, счёта и другую конфиденциальную информацию в надежде получить аналогичный подарок.

Эксперты предупреждают, что публикация данных карты делает пользователя уязвимым перед фишингом и мошенническими звонками, а сам тренд может быть частью более сложной цепочки обмана, которая вовлекает людей в так называемую дропперскую схему. В такой схеме деньги сначала переводят на карту пользователя, а затем просят отправить их дальше под предлогом благотворительности или «акции», после чего владелец счёта автоматически становится соучастником преступления, поскольку именно он юридически контролирует операции по своей карте.