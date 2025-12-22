Осадков не ожидается.

Завтра, 23 декабря, в Уральске ожидается переменная облачность без существенных осадков. Днём воздух прогреется до –3…+2 °C, ночью температура опустится до –5…–10 °C, сообщают синоптики. Ветер умеренный.

В Атырау также будет облачно, без заметных осадков. Днём температура воздуха прогнозируется около 0…+2 °C, ночью — –3…–5 °C.

Актау встретит день облачной погодой без существенных осадков. Температура в дневные часы ожидается в районе +1…+4 °C, ночью может опускаться до –1…–3 °C.

В Актобе будет прохладно и облачно, возможен слабый ветер. Днём температура воздуха составит –2…+1 °C, ночью — до –5…–10 °C.