Аким города Темира Еркин Далмагамбетов покончил жизнь самоубийством.

В департаменте полиции Актюбинской области сообщили, что по факту суицида ведётся досудебное расследование.

— Обстоятельства произошедшего выясняются. Иная информация согласно статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит, — дополнили в ведомстве.

По данным официального сайта городской администрации Темира, Еркин Далмагамбетов родился 7 июля 1979 года в Темире. В 2001 году окончил Кызылординский государственный университет имени Коркыт ата по специальности «инженер-координатор».

Трудовую деятельность начал в 2001 году ведущим специалистом областного комитета по управлению земельными ресурсами.

С 2004 по 2006 годы был председателем Каргалинского районного комитета по управлению земельными ресурсами.

С 2006 по 2009 годы проработал начальником отдела областного управления земельных отношений. Также трудился в ТОО.

С 3 июня 2024 года стал акимом Темира.