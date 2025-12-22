Мероприятие собрало лидеров стран-участниц для обсуждения актуальных вопросов взаимодействия и укрепления сотрудничества.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ, которая прошла в Санкт-Петербурге. Мероприятие собрало лидеров стран-участниц для обсуждения актуальных вопросов взаимодействия и укрепления сотрудничества.

Во встрече также участвовали главы России, Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также Премьер-министр Армении. Лидеры обсудили основные направления развития и наметили дальнейшие шаги по практическому сотрудничеству в рамках СНГ.

Мероприятие прошло в неформальной обстановке, что создало благоприятные условия для открытого обмена мнениями и укрепления межгосударственных связей. В ходе бесед обсуждались вопросы развития экономики, региональной безопасности и взаимодействия по ключевым направлениям.

Президент Токаев подчеркнул важность подобных встреч как площадки для укрепления дружбы и партнерства между странами региона и отметил, что Казахстан стремится к углублению сотрудничества с государствами-членами СНГ.