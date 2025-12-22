В каких случаях работодатель обязан доплачивать за переработку.

В министерстве труда РК пояснили, что по статье 79 Трудового кодекса работодатель должен отдельно учитывать часы сверхурочной работы, ночные часы, а также работу в выходные, праздничные дни и командировки.

Согласно статье 110 Трудового кодекса, каждый час работы ночью оплачивается выше обычной ставки — по коллективному или трудовому договору, но не меньше чем в 1,5 раза от дневной часовой ставки.

Если ночная работа совпадает с праздничным или выходным днём, эти часы оплачиваются отдельно: двойная оплата. То есть сначала 1,5 ставки за праздничный или выходной день, плюс ещё 0,5 ставки за работу ночью.



