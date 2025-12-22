В честь Дня независимости и в преддверии Нового года в Уральске состоялось торжественное мероприятие, посвящённое награждению школьников — победителей республиканской акции за отличную учёбу.

Halyk Bank, являясь финансовым партнёром образовательной платформы «Kundelik», уже не первый год поддерживает инициативу, направленную на мотивацию и поощрение знаний. Учащиеся 2–11 классов со всего Казахстана получают уникальную возможность выиграть 100 тысяч бонусов от Halyk Bank за успехи в учёбе.

Акция стартует с начала учебного года и проводится ежемесячно. По всей стране определяются тысячи победителей, а условия участия максимально просты: достаточно получить хотя бы одну отличную оценку (10 баллов) — и школьник автоматически становится участником розыгрыша.

По итогам ноября в Уральске было объявлено 141 победитель — впечатляющий результат, который вывел город на второе место по республике по количеству призёров, уступив лишь столице.

— Мы гордимся нашими учениками и педагогами. Такие результаты — это совместная работа школ, учителей и самих детей. Мы видим, что акция уже положительно влияет на успеваемость, и будем продолжать её проводить каждый месяц, — отметил Жасулан Жумабеков, директор Западно-Казахстанского филиала Halyk Bank.

Помимо поддержки образования, Halyk Bank активно участвует и в социальных инициативах. Банк ежегодно присоединяется к акции «Дорога в школу», обеспечивая детей школьными принадлежностями, а также организует новогодние ёлки для особенных детей и детей из многодетных семей.

Halyk Bank убеждён, что инвестиции в образование и поддержку подрастающего поколения — это вклад в будущее страны. Ведь образованная и сильная нация начинается с заботы о детях уже сегодня.

Особые эмоции и слова благодарности в этот день звучали от самих школьников — тех, для кого отличная учёба уже сегодня приносит реальные плоды.

Одной из победительниц акции от Halyk Bank стала Аруана Султангалиева, ученица 11-го класса школы № 7. По её словам, участие в акции стало приятным и вдохновляющим сюрпризом.

— Я искренне благодарна Halyk Bank и платформе Kundelik за возможность получать бонусы за хорошие оценки. Для меня это было большим удивлением — впервые получить такое поощрение за учёбу. Это очень мотивирует стараться ещё больше и стремиться к новым достижениям, — поделилась Аруана.

Отдельные слова признательности школьница адресовала своим педагогам, подчеркнув, что именно ежедневный труд учителей, их поддержка и вера в учеников играют ключевую роль в формировании знаний и уверенности в себе.

Истории таких победителей наглядно показывают: когда труд и старание замечают и поощряют, у детей появляется ещё больше стремления развиваться и достигать высоких результатов. Именно такие инициативы помогают формировать поколение целеустремлённых, образованных и уверенных в своём будущем молодых людей.