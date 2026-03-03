Об этом рано утром в соцсети сообщили горожане, опубликовали видео с места.

По данным ДЧС Актюбинской области, 3 марта рано утром в Актобе, в районе Алматы, в жилом массиве Кирпичный на территории АГЗС «Экогаз» произошёл хлопок газовоздушной смеси в надземном резервуаре.

Спасатели быстро прибыли на место вызова и приступили к тушению. Пожар полностью ликвидировали.

После взрыва загорелась вторая надземная цистерна, газовоз и помещение операторной. Жертв и пострадавших нет. Причину происшествия устанавливают специалисты.

На месте работали 60 сотрудников ДЧС и 16 единиц техники.