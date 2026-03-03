Раньше штрафы за загрязнение мест общего пользования выписывали только полицейские.

С 1 марта в статью 804 КоАП внесли изменения. Теперь акиматы Астаны, Алматы, Шымкента и всех областей страны могут составлять административные протоколы по статье 434-2 за загрязнение мест общего пользования. Места общего пользования — это территории и объекты, которые открыты и доступны для людей.

Раньше штрафы по этой статье выписывали только полицейские. Теперь такое право есть и у местных исполнительных органов. За такие нарушения предусмотрен штраф — 10 МРП (в 2026 году это 43 250 тенге). Также вместо штрафа могут назначить общественные работы сроком до 40 часов.