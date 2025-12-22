Мужчина повредил кабель электроснабжения водонапорной башни во время земельных работ.

В Актобе полицейские задержали 45-летнего местного жителя, по вине которого несколько микрорайонов города на полсуток остались без водоснабжения, в пресс-службе ДП Актюбинской области.

По данным полиции, мужчина арендовал экскаватор для земляных работ. Во время работ он нарушил требования техники безопасности и по неосторожности повредил кабель электроснабжения, обеспечивавший работу водонапорной башни в районе Авиогородка.

Из-за аварии без воды остались жители микрорайонов Авиогородок, ГМЗ, Думан, Кокжиде, а также 11-го и 12-го микрорайонов. После проведения восстановительных работ подача воды была возобновлена.

В настоящее время устанавливается размер причинённого ущерба. По факту проводится досудебное расследование. В полиции напомнили о необходимости соблюдения правил проведения земляных работ и техники безопасности.