Астрологи назвали знаки зодиака, представители которых отличаются особой щедростью — не только материальной, но и душевной.
Лев — дарит тепло и внимание, рад видеть счастье близких.
Стрелец — бескорыстно делится временем, ресурсами и советами, веря, что добро возвращается.
Рыбы — проявляют тихую, глубокую эмпатию, помогают без оглядки на себя.
Телец — заботятся о близких, создают уют и материальное благополучие.
Эти знаки зодиака чаще других проявляют щедрость и искренне стремятся делать жизнь окружающих лучше.