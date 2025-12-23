Средняя продолжительность жизни в стране в 2025 году превысила 75 лет.

Казахстан вышел в лидеры по ожидаемой продолжительности жизни среди стран Центральной Азии, свидетельствуют последние данные исследований, передаёт Tengrinews.kz.

По информации экспертов, средняя продолжительность жизни в стране в 2025 году превысила 75 лет, что отражает положительную динамику в здоровье населения и снижении уровня смертности. В частности, рост показателя связывают с улучшением доступности медицинской помощи, профилактикой и лечением хронических заболеваний.

По данным Всемирного банка и международных статистических платформ, Казахстан опережает соседние страны региона по этому ключевому социальному показателю, что делает страну одним из лидеров по качеству жизни среди государств Центральной Азии.

Эксперты отмечают: улучшение демографических и медицинских показателей — результат комплексной работы в сфере здравоохранения, профилактики заболеваний и профилактических программ.