Сразу две старейшие жительницы страны получили новые удостоверения.

Председатель комитета миграционной службы Аслан Аталыков сообщил, что с начала года выдано 1,9 млн удостоверений личности, 1,1 млн паспортов гражданина РК и 303 тысячи детских паспортов. Об это сообщили на сайте МВД РК. В 2025 году казахстанский паспорт укрепил свои позиции в мировом рейтинге: граждане Казахстана могут без визы посещать 79 стран, а среди стран Центральной Азии Казахстан занимает лидирующее место.

— У нас есть услуга выездного документирования. Наши сотрудники с чемоданчиком, в котором есть компьютер, фотоаппарат, стилусы для подписей, выезжают к людям на дом и документируют. В основном это для людей преклонного возраста. Самый старший гражданин Казахстана, который в этом году продокументирован, 1915 года рождения. Это уроженка Костанайской области, живет в городе Костанай. Также ее құрдас - уроженка Актюбинской области, 1915 года рождения. Людям по 110 лет, — рассказал Аслан Аталыков.

С 1 января 2026 года казахстанцы будут получать удостоверение личности бесплатно при первичной выдаче и при замене по истечении срока действия.