Несколько простых советов, чтобы помочь новогоднему дереву сохранить свежесть как можно дольше.

Праздничная ёлка — неотъемлемая часть зимнего настроения, но многие сталкиваются с тем, что красивое дерево начинает быстро терять иголки и высыхать. Эксперты Mixnews поделились простыми и эффективными способами, которые помогут живой ёлке оставаться свежей на несколько недель и радовать весь праздничный сезон.

1. Выбирайте ёлку правильно

Чтобы дерево дольше сохраняло свежесть, важно обратить внимание на его состояние ещё при покупке:

Иголки должны быть эластичными и не осыпаться при лёгком нажатии.

Лучше избегать деревьев, которые уже долго хранились в тёплом помещении — они высыхают быстрее.

2. Дайте дереву «адаптироваться»

Если ёлку сразу занести в тёплый дом, она начнёт быстрее терять влагу. Идеально — оставить её на несколько часов или даже сутки в прохладном месте (например, на балконе или в гараже), чтобы дерево постепенно привыкло к температуре.

3. Правильный полив — залог свежести

Главный враг ёлки — сухость. Чтобы дерево пило воду и не пересыхало:

Перед установкой в подставку срежьте 2–3 см с нижней части ствола — это откроет водопроводящие каналы.

В подставке всегда должна быть чистая вода, её уровень нужно проверять ежедневно.

Ёлка может выпивать несколько литров воды в сутки, особенно в первые дни.

Не добавляйте в воду сахар, аспирин или другие «народные средства» — они не помогают и могут навредить.

4. Правильное место дома

Чтобы продлить свежесть ёлки:

размещайте её подальше от источников тепла: радиаторов и прямых солнечных лучей;

тепло ускоряет высыхание и способствует осыпанию иголок;

если воздух в комнате очень сухой, можно слегка опрыскивать ветки водой.

5. Уход за ветками в вазе

Если вы решили использовать отдельные еловые или сосновые ветки в интерьере:

перед тем как поставить в вазу, слегка надрежьте конец ветки — это улучшит впитывание;

меняйте воду каждые 2–3 дня;

не ставьте ёлочные ветки рядом с источниками тепла — они тоже быстро сохнут.

Свежесть новогодней ёлки — это не только красивый декор, но и часть праздничной атмосферы: зелёные ветки, аромат хвои и уютный вид создают особенное настроение. Немного заботы и правильных привычек помогут ёлке оставаться красивой всю зиму.