По данным учёных, люди, активно занимавшиеся интеллектуальной деятельностью, реже сталкивались с деменцией в старости.

Привычка регулярно читать книги, писать и изучать иностранные языки может значительно снизить риск развития деменции в пожилом возрасте. Об этом сообщают исследователи Медицинского центра Университета Раша (США), передаёт Газета.Ru со ссылкой на данные исследования.

Ученые изучили информацию о почти 2 000 человек в возрасте около 80 лет и наблюдали за ними почти восемь лет. Участников оценивали по так называемой шкале «когнитивного обогащения» — показателю, отражающему, насколько активно люди были вовлечены в интеллектуальные занятия на протяжении жизни.

Как выяснилось, у тех, кто большую часть жизни уделял чтению, письму и изучению языков, риск развития болезни Альцгеймера оказался на 38 % ниже, а риск лёгких когнитивных нарушений — на 36 % ниже, чем у людей с низкими показателями умственной активности. Кроме того, развитие заболевания у активных участников в среднем откладывалось на несколько лет.

Специалисты отмечают, что результаты исследования дополняют уже накопленные данные о пользе умственной активности для здоровья мозга. Регулярное чтение, учеба и интеллектуальные увлечения в молодости и зрелом возрасте могут не только поддерживать память, но и укреплять когнитивные функции в долгосрочной перспективе.