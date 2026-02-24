Свой срок Хайржанов и Катимов будут отбывать пожизненно.

17 ноября 2025 года в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области огласили приговор по делу о жестоком убийстве 23-летней Яны Легкодимовой. Тогда Ризуана Хайржанова и Алтынбека Катимова суд признал виновными в убийстве по предварительному сговору в группе лиц и в умышленном уничтожении чужого имущества. Им назначили наказание в виде пожизненного лишения свободы, о таком наказании просил и гособвинитель. Срок Хайржанов и Катимов будут отбывать в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности. Каждый из осуждённых должен выплатить маме Яны 15 миллионов тенге за моральный ущерб и более 1 миллиона тенге за материальный.

Обвиняемые обжаловали приговор, и сегодня, 24 февраля, состоялась апелляция.

— Судебная коллегия, изучив материалы дела и выслушав доводы сторон, не установила оснований для отмены или изменения приговора. Приговор суда первой инстанции оставлен без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения, — сообщили в пресс-службе Атырауского областного суда.

Напомним, Яна Легкодимова пропала 18 октября 2024 года. Позже выяснилось, что девушку похитили и убили. Тогда полиция Атырау сообщила о задержании двоих подозреваемых — молодого человека Яны Ризуана Хайржанова и Алтынбека Катимова. Злоумышленники убили девушку, а тело выбросили в Урал. Тело Яны нашли спустя восемь месяцев.

На суде стали известны шокирующие подробности убийства. В частности, была изучена переписка между подсудимыми, где они обсуждали, как и чем убить Яну, а также возможное изнасилование девушки уже после убийства.

Отец Хайржанова просил суд оправдать сына или переквалифицировать дело на менее тяжкую статью, считая, что его вина не доказана. Отец Катимова просил снисхождения и назначения более мягкого наказания.