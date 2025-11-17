Свой срок Хайржанов и Катимов будут отбывать в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

17 ноября в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области огласили приговор по делу о жестоком убийстве 23-летней Яны Легкодимовой. На скамье подсудимых Ризуан Хайржанов и Алтынбек Катимов. Суд признал их виновными в убийстве по предварительному сговору в группе лиц и в умышленном уничтожении чужого имущества. Им назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы (о таком наказании просил и гособвинитель). Свой срок Хайржанов и Катимов будут отбывать в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности. Каждый из осуждённых должен выплатить маме Яны 15 миллионов тенге за моральный ущерб и чуть больше миллиона тенге за материальный.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Напомним, Яна Легкодимова пропала 18 октября 2024 года. Позже выяснилось, что девушку похитили и убили. Полицейские Атырау сообщили о задержании двоих подозреваемых. Ими оказались молодой человек Яны Ризуан Хайржанов и Алтынбек Катимов. Злоумышленники убили девушку, а тело выбросили в Урал. Тело Яны нашли спустя 8 месяцев.

На суде стали известны шокирующие подробности убийства. К примеру, была изучена переписка между подсудимыми, в которой они обсуждали, как и чем убить Яну, а также возможное изнасилование девушки уже после убийства.

Отец Хайржанова просил суд оправдать сына или переквалифицировать дело на менее тяжкую статью, считая, что его вина не доказана. Отец Катимова просил снисхождения и назначения соразмерного наказания.