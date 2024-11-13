Спасатели почти месяц ищут тело убитой девушки в Атырау

В Атырау продолжается активный поиск тела 23-летней Яны Легкодимовой, которую, по предварительным данным, убили и сбросили в реку Жайык.

В Атырау продолжается активный поиск тела 23-летней Яны Легкодимовой, которую, по предварительным данным, убили и сбросили в реку Жайык. Об этом сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, уточнив, что поисковые работы начались с 22 октября и продолжаются по сей день.

— Сотрудниками ДЧС проведены подводные погружения с водолазным оборудованием в указанном месте полицией. В настоящее время ведутся работы по подземному тралению и визуальному осмотру, - сообщили ведомстве.

В поисках участвуют 5 единиц техники, 7 лодок ДЧС и департамента полиции, а также более 20 человек.

Напомним, Яна Легкодимова пропала 18 октября. Вечером того дня, около 22:00, она вышла из своего дома и больше не вернулась.

Ситуация стала еще более тревожной, когда утром 19 октября мать Яны, Галина, не смогла дозвониться до дочери. При осмотре квартиры было обнаружено, что Яна ушла без верхней одежды, зарядного устройства и наушников, а также оставила включенным свет. Это насторожило её близких и привело к активным поискам, в ходе которых была обнаружена личная информация о том, с кем она общалась в последние дни.

Позже выяснилось, что Яну похитили и убили. Полиция задержала двух подозреваемых — мужчин в возрасте 24 и 25 лет, которые, по версии следствия, причастны к преступлению. В данный момент они находятся под стражей в изоляторе временного содержания.

По словам мамы девушки, Яна родилась в селе Чапаево Западно-Казахстанской области. Будучи отличницей в школе, она поступила в университет в Атырау на грант. После окончания учебы она продолжила образование и получила степень магистра. Яна работала в Атырауском Казахском научно-исследовательском геологоразведочном нефтяном институте, занималась научной деятельностью и успешно защищала проекты.

В её планах было продолжить учёбу в аспирантуре, а также развивать свою карьеру в области науки и техники. В свободное время она активно изучала казахский и английский языки.

Мать погибшей также рассказала, что в момент исчезновения Яна была одна дома, сама женщина находилась в командировке. Семья была шокирована тем, девушка, несмотря на успешную карьеру и обширные планы на будущее, стала жертвой жестокого преступления.

Поиски продолжаются.